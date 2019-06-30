30 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yük kalkıyor

Göztepe'de yük kalkıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Spor Toto 'de şu ana kadar sadece Hataysporlu sağ bek Murat Paluli ve Menemensporlu stoper Veli Çetin'i renklerine dahil eden , geçen sezonki mevcut kadrosunda geniş çapta operasyona gitti.

'e son haftada tutunan sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ kanat Tayfur Bingöl'le yollar ayrıldı. 'a imza atan Tayfur'un yanı sıra sözleşmeleri sona eren yabancılar Kadu, Agbenyenu, Traore ve Gouffran'ın da macerası bitti. Forma şansı bulamayan ve yüksek maliyetlerinden dolayı bütçeyi sarsan futbolcularıyla bir bir vedalaşan Göztepe, en büyük sorunlardan biri olan Ghilas ve Grillo'da da sona geldi. Cezayirli Ghilas'ın 'ya gidecek olması yönetimin elini oldukça rahatlattı. Yıllık 1 milyon 250 bin euro olan Ghilas'tan büyük ölçüde kurtulan Göztepe, ligde 1 dakika bile süre almayan Grillo'yu da gönderecek.

Ghilas ve Grillo'nun yanı sıra orta saha Borges'e de kapı gösterilecek. Göz-Göz'le 1 sene daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı için teklifleri değerlendiren ekibinde, diger yabancıları Beto, Titi, Reis, Gassama, Poko, Castro ve Jerome ise takımda tutalacak. Göztepe ile kampa katılacak Ngando için son kararı teknik direktör verecek. Sarı-kırmızılılarda as yerli oyunculardan Yasin, Halil, Alpaslan, Berkan, Serdar ve Deniz de yine gelecek sene Göztepe'nin başarısı için mücadele edecek. çok dikkatli adımlar atmak isteyen başkan 'in özellikle yabancı oyuncu konusunda aceleci davranmak istemediği ve nokta atışı takviyeler gerçekleştireceği vurgulandı.

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