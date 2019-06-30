Göztepe'de yük kalkıyor

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar sadece Hataysporlu sağ bek Murat Paluli ve Menemensporlu stoper Veli Çetin'i renklerine dahil eden Göztepe, geçen sezonki mevcut kadrosunda geniş çapta operasyona gitti.

Süper Lig'e son haftada tutunan sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ kanat Tayfur Bingöl'le yollar ayrıldı. Alanyaspor'a imza atan Tayfur'un yanı sıra sözleşmeleri sona eren yabancılar Kadu, Agbenyenu, Traore ve Gouffran'ın da Göztepe macerası bitti. Forma şansı bulamayan ve yüksek maliyetlerinden dolayı bütçeyi sarsan futbolcularıyla bir bir vedalaşan Göztepe, en büyük sorunlardan biri olan Ghilas ve Grillo'da da sona geldi. Cezayirli Ghilas'ın İspanya'ya gidecek olması yönetimin elini oldukça rahatlattı. Yıllık 1 milyon 250 bin euro olan Ghilas'tan büyük ölçüde kurtulan Göztepe, ligde 1 dakika bile süre almayan Grillo'yu da gönderecek.



Ghilas ve Grillo'nun yanı sıra orta saha Borges'e de kapı gösterilecek. Göz-Göz'le 1 sene daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı için teklifleri değerlendiren İzmir ekibinde, diger yabancıları Beto, Titi, Reis, Gassama, Poko, Castro ve Jerome ise takımda tutalacak. Göztepe ile kampa katılacak Ngando için son kararı teknik direktör Tamer Tuna verecek. Sarı-kırmızılılarda as yerli oyunculardan Yasin, Halil, Alpaslan, Berkan, Serdar ve Deniz de yine gelecek sene Göztepe'nin başarısı için mücadele edecek. Transferde çok dikkatli adımlar atmak isteyen başkan Mehmet Sepil'in özellikle yabancı oyuncu konusunda aceleci davranmak istemediği ve nokta atışı takviyeler gerçekleştireceği vurgulandı.