28 Haziran 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'ye yerli maestro

Göztepe'ye yerli maestro
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.06.2019

ve ’e imza attıran sarı-kırmızılılar, ’un 24 yaşındaki on numarası için de harekete geçiyor

Transferin hızlı ekibi , 'un yıldızı 'a da kanca attı. Savunmaya ve takviyelerini yapan sarı- kırmızılıların, ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken 24 yaşındaki on numara için harekete geçeceği öğrenildi. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesin bulunan başarılı oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı bildirildi. Teknik direktör 'nın, yönetime sunduğu raporda Kubilay için 'mutlaka alınmalı' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon başında Keçiörengücü'nden ayrılarak Samsunspor'un yolunu tutan genç oyuncunun da Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. altyapısından yetişen on numara; Tepecik, Erzin Belediye ve Tarsus İY formaları da giydi. Geçtiğimiz sezon ise Samsun'da 29 maçta 10 gol, 3 asistle oynadı. Öte yandan Göztepe'de, takımdan ayrılması gündemde olan Ghilas'a talip çıktı. Yıllık 1 milyon 250 bin euro maliyeti bulunan 29 yaşındaki Cezayirli golcünün, İspanyol ekibi Espanyol'un radarına girmesi yönetimi memnun etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'den çifte bomba Göztepe'den çifte bomba
Göztepe'de kombine bilet satışları 1 Temmuz'da Göztepe'de kombine bilet satışları 1 Temmuz'da
Göztepe'den Portekizli çıkarması Göztepe'den Portekizli çıkarması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör