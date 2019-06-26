26 Haziran 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den çifte bomba

Göztepe'den çifte bomba
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.06.2019

, 'nın 27 yaşındaki 10 numarası Rodrigues ve Porto’nun 30 yaşındaki kanat oyuncusu Hernani’yi radarına aldı. Hernani’nin bonservisi elinde

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'in renklerine bağlayan , rotasını Portekizli futbolculara çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz devi Porto'dan ayrılacak olan kanat oyuncusu Hernani Fortes ve Bulgaristan'ın önemli takımı 'nın 10 numarası Tiago Rodrigues ile ilgilendiği öğrenildi. 30 yaşındaki Hernani'nin 3 yıllık imza karşılığında 6 milyon euro talep ettiği bildirilirken, sarı-kırmızılı yönetimin pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

TAM BİR 10 NUMARA

CSKA Sofya'yla kontratı 2021'de bitecek 27 yaşındaki Rodrigues'in ise Göztepe'ye sıcak baktığı, bonservisi için kulübüyle temas kurulduğu kaydedildi. Her iki kanatta da oynayan Hernani, geçen sezon Porto'da 23 maçta 4 gol, 3 asist yaptı. Ülkesinde Amarente, Guimaraes, Porto, Maritimo ve Nacional'de oynadıktan sonra 2017-18'de Bulgaristan'ın dev kulübü CSKA Sofya'ya transfer olan Rodrigues, geçtiğimiz sezon oynadığı 40 karşılaşmada 9 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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