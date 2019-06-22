22 Haziran 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Veli bitti Marlon yolda

Göztepe'de Veli bitti Marlon yolda
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yle sözleşme imzalayıp ilk transferini resmiyete döken Spor Toto ekibi , son 6 sezondur Menemenspor foorması giyen Veli Çetin'le de her konuda anlaştı.

altyapısından yetişip 2013-2014'te sarı-lacivertlilere gelen ve bonservisi elinde bulunan 24 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde el sıkışıldığı ve yeni haftada Veli'nin ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 'den de birçok kulübün peşinde olduğu Veli, Menemenspor'da hem 3'üncü Lig'de hem de 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Veli, defansta oynamasına rağmen gol yollarında da takıma önemli katkılar sundu. Geçen sezon 34 resmi maçta forma giyen Veli, 9 gol atmayı başardı.

Murat'ın ardından Veli'nin de işini bitiren Göztepe'nin Brezilyalı sol bek Marlon Xavier'le ilgilendiği ileri sürüldü. Ülkesinin Fluminense takımında top koşturan 22 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlandığı ifade edilirken, oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği ve 'ye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Seri B ekibi Criciuma'da başlayan Marlon, Brezilya U20 Milli Takımı'na 2 kez davet edildi. Sol bekleri Lumor Agbenyenu ve Adama Traore ile kesin olarak yolları ayıracak Göztepe'nin o mevkiye yabancı bir oyuncu tercih edeceği, Berkan Emir'in de takımda kalıp alternatif olacağı vurgulandı. Golcü arayışlarını da sürdüren Göztepe, Adebayor, , Jahovic, Rodallega ve 'la ilgileniyor,


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