22 Haziran 2019, Cumartesi
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JEROME TAKIMDA KALIYOR
Türkiye kariyerine 2016- 17 devre arasında Başakşehir'de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 maçta 6 gol atarak dikkat çekti. 2017- 18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı. Göztepe, santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra Demba Ba, Eren Derdiyok ve Jahovic gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.
EMRAH VE CANER İMZAYA YAKIN
Dört koldan transfer çalışmalarını yürüten Göztepe, Erzurumspor'dan kanat-orta saha Emrah Başsan ve Akhisarspor'dan stoper Caner Osmanpaşa konusunda da somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Akhisarspor'dan ayrılan Caner'le imzanın an meselesi olduğu, Emrah konusunda ise kulübüyle görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi.
Göztepe'ye Adebayor müjdesi
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Göztepe, listesindeki Demba Ba, Eren Derdiyok ve Jahovic’in yanına ünlü santrforu da ekledi. Tamer Tuna da, 35 yaşındaki usta golcüye onay verdi.
Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Göztepe'de Adebayor ismi heyecan yarattı. Başakşehir'in yollarını ayırdığı ve 1 yıl daha Türkiye'de kalmak istediği bildirilen Togolu yıldız için nabız yoklayan yönetim, girişimlere başlıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza onay verdiği belirtildi. Kariyerli ve kaliteli golcü almayı planlayan Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in, bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.
JEROME TAKIMDA KALIYOR
Türkiye kariyerine 2016- 17 devre arasında Başakşehir'de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 maçta 6 gol atarak dikkat çekti. 2017- 18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı. Göztepe, santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra Demba Ba, Eren Derdiyok ve Jahovic gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.
EMRAH VE CANER İMZAYA YAKIN
Dört koldan transfer çalışmalarını yürüten Göztepe, Erzurumspor'dan kanat-orta saha Emrah Başsan ve Akhisarspor'dan stoper Caner Osmanpaşa konusunda da somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Akhisarspor'dan ayrılan Caner'le imzanın an meselesi olduğu, Emrah konusunda ise kulübüyle görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi.
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