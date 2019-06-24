24 Haziran 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Rota Derdiyok

Rota Derdiyok
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Rodallega’yı ’ye kaptıran , rotasını G.Saray’dan ayrılacak olan ’a çevirdi.

, 'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega'yı 'ye kaptırınca rotasını G.Saraylı 'a çevirdi. Göz-Göz, Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. 'daki menajeriyle sıkı pazarlığa başlayan Başkan 'in önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldızın da ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların birkaç güne Eren bombasını patlatması bekleniyor.

VELİ VE EMRAH'LA SÖZ KESİLDİ

'dan Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurum'un yıldızı Emrah Başsan'la da söz kesti. Göz- Göz'ün, kale hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.
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