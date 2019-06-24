24 Haziran 2019, Pazartesi
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VELİ VE EMRAH'LA SÖZ KESİLDİ
Hatay'dan Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurum'un yıldızı Emrah Başsan'la da söz kesti. Göz- Göz'ün, kale hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.
Rota Derdiyok
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Rodallega’yı Denizli’ye kaptıran Göztepe, rotasını G.Saray’dan ayrılacak olan Eren Derdiyok’a çevirdi.
Göztepe, Trabzon'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega'yı Denizli'ye kaptırınca rotasını G.Saraylı Eren Derdiyok'a çevirdi. Göz-Göz, Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. Almanya'daki menajeriyle sıkı pazarlığa başlayan Başkan Mehmet Sepil'in önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldızın da İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların birkaç güne Eren bombasını patlatması bekleniyor.
VELİ VE EMRAH'LA SÖZ KESİLDİ
Hatay'dan Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurum'un yıldızı Emrah Başsan'la da söz kesti. Göz- Göz'ün, kale hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.
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