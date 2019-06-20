20 Haziran 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Murat Paluli resmen Göztepe'de

Murat Paluli resmen Göztepe'de
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

ekiplerinden dış transferde ilk imzasını 'ye attırdı.

Son olarak Hatayspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bekle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk yaşamına Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Murat, İskenderunspor takımında profesyonel oldu. Erzurumspor'a 2015 senesinde olan 2017- 2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a geldi. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan oyuncu Hatayspor'la Play-Off finali oynasa da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayamadı.

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