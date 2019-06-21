Göztepe şova başlıyor

Büyük hedefler koyan İzmir ekibi, Malatya’dan ayrılacak milli forvet Adem Büyük ile ligde 12 asistle yerlilerin kralı olan Dadaş’ın yıldızıyla imza aşamasına geldi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonki kabusu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyan Göztepe, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatya'nın milli forveti Adem Büyük ile Erzurum'un asist kralı Emrah Başsan'la imza aşamasına geldiği bildirildi. Geçen sezon 31 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli hücumcunun İzmir'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği öğrenildi. Erzurumspor'la kontratı sona erecek 27 yaşındaki Emrah Başsan'ın da İzmir ekibinde forma giymeye çok istekli olduğu belirtildi. Başsan'la sağlık kontrolü sonrası imzaların atılması bekleniyor. Orta saha ve kanatlarda görev alabilen tecrübeli yıldız, mavi-beyazlılarda 31 maçta 12 asistle dikkatleri üzerine çekerken, asist kategorisinde yerli futbolcuları geride bırakıp zirvede yer aldı.

SAĞ BEKE PALULİ GELDİ



Göztepe, ilk transferini Hatayspor'dan yaptı. Sarıkırmızılılar, Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir'e kaybeden sezonun sürpriz takımı Hatay'ın sağ beki Murat Paluli'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Paluli, geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 asistle istikrarlı bir performans ortaya koydu.



CANER'İN İMZASI AN MESELESİ



Göztepe, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imzaları atmak için gün sayıyor. Her konuda anlaşılan tecrübeli savunmacı,geçen sezon oynadığı 46 maçta takımın öne çıkan isimlerinden olurken, takımının ligden düşmesine engel olamadı.