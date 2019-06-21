21 Haziran 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe şova başlıyor

Göztepe şova başlıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Büyük hedefler koyan ekibi, ’dan ayrılacak milli forvet ile ligde 12 asistle yerlilerin kralı olan Dadaş’ın yıldızıyla imza aşamasına geldi

'de geçtiğimiz sezonki kabusu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyan , bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Yeni 'nın milli forveti ile 'un asist kralı 'la imza aşamasına geldiği bildirildi. Geçen sezon 31 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli hücumcunun 'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği öğrenildi. Erzurumspor'la kontratı sona erecek 27 yaşındaki Emrah Başsan'ın da İzmir ekibinde forma giymeye çok istekli olduğu belirtildi. Başsan'la sağlık kontrolü sonrası imzaların atılması bekleniyor. Orta saha ve kanatlarda görev alabilen tecrübeli yıldız, mavi-beyazlılarda 31 maçta 12 asistle dikkatleri üzerine çekerken, asist kategorisinde yerli futbolcuları geride bırakıp zirvede yer aldı.

SAĞ BEKE PALULİ GELDİ

Göztepe, ilk transferini Hatayspor'dan yaptı. Sarıkırmızılılar, 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir'e kaybeden sezonun sürpriz takımı Hatay'ın sağ beki Murat Paluli'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Paluli, geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 asistle istikrarlı bir performans ortaya koydu.

CANER'İN İMZASI AN MESELESİ

Göztepe, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imzaları atmak için gün sayıyor. Her konuda anlaşılan tecrübeli savunmacı,geçen sezon oynadığı 46 maçta takımın öne çıkan isimlerinden olurken, takımının ligden düşmesine engel olamadı.

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