19 Haziran 2019, Çarşamba
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Caner&Emrah atağı
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Göztepe, yerli transferinde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imza aşamasına geldi. Geçen sezon 46 maçta oynayan tecrübeli savunmacıyla en kısa zamanda imza atılacağı bildirildi. Göz-Göz'ün Erzurum'da 12 asistle dikkatleri üzerine çeken Emrah Başsan'la da görüştüğü ve transferi için önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
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