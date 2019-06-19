19 Haziran 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Caner&Emrah atağı

Caner&Emrah atağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.06.2019

, yerli transferinde atağa kalktı.

Sarı-kırmızılılar, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imza aşamasına geldi. Geçen sezon 46 maçta oynayan tecrübeli savunmacıyla en kısa zamanda imza atılacağı bildirildi. Göz-Göz'ün 'da 12 asistle dikkatleri üzerine çeken Emrah Başsan'la da görüştüğü ve transferi için önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'de Caner tamam Emrah yolda Göztepe'de Caner tamam Emrah yolda
Göztepe'nin Fernandes ısrarı Göztepe'nin Fernandes ısrarı
Fernandes'le transfer pazarlığı Fernandes'le transfer pazarlığı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör