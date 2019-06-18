18 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Caner Osmanpaşa tamam, Emrah Başsan yolda

Göztepe'de Caner tamam Emrah yolda
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.06.2019

ekiplerinden yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper ile prensipte anlaşma sağladı.

Son 4 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Caner transferinde sona gelen 'nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu 'la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah'ın da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA OYNADI

Göztepe, 'dan Hugo Radollega, 'dan ve 'dan 'le görüşmelerini sürdürüyor. yaşamına Akçaabat Sebatspor'da başlayan , Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Erciyesspor ve Akhisarspor'da oynadı. Geçen sezon Akhisarspor'da 46 resmi maça çıkarak oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koyan deneyimli savunmacı, 3923 dakika sahada kaldı. Erzurumspor'da geçen sene 31 lig maçına çıkan 27 yaşındaki Emrah ise Pendikspor, , ve Galatasaray'da görev aldı. Yurt dışı deneyimi de yaşayan Emrah Başsan profesyonel kariyerinde 280 maç oynayıp 54 kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe'nin Fernandes ısrarı



Kaynak: DHA
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