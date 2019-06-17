17 Haziran 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin Fernandes ısrarı

Göztepe'nin Fernandes ısrarı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.06.2019

'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen , transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor.

ekibi ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi.

'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Teknik direktör 'nın da Fernandes'i çok istediği vurgulandı. Başkan 'in oyuncunun Türkiye'deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.



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