17 Haziran 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Eren Derdiyok, Göztepe’ye

Eren Derdiyok Göztepe’ye
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Göz-Göz, golcü transferinde şov yapmaya hazırlanıyor. , ve Sobiech imzaya çok yakın.

ekiplerinden , dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı. Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, geçen sezonki kabusu yaşamamak adına nokta atışı yapacak. Sarı-kırmızılıların, bu hafta içinde golcü transferinde bombaları art arda patlatacağı öğrenildi. ekibinin ve Denizlispor'un da listesinde yer alan, 'dan ayrılan 'la imza aşamasına geldiği belirtildi. 31 yaşındaki İsviçreli yıldızın da büyük hedefler koyan Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon devre arasında kadro dışı kaldığı Cimbom'da forma giydiği 18 maçta 10 golün altına imza attı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bonservisi 'taki eski golcüsü ve L.Gdansk'tan Polonyalı santrfor Sobiech'le de görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ifade edildi.
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