16 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den çifte kıskaç

Göztepe'den çifte kıskaç
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.06.2019

ekiplerinden dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı.

Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Bordo-mavililerle sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcunun 'e gelip Başkan ve teknik direktör ile buluştuğu iddia edildi. Akhisarspor'da oynadığı dönem İzmir'de yaşayan Rodallega'nın 'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

Diğer Ege ekibi Denizlispor'un da ciddi şekilde ilgilendiği 33 yaşındaki forvet için Göz-Göz'ün bir adım önde olduğu vurgulandı. mesaisinin büyük çoğunluğunu Rodallega'ya harcayan Göztepe yönetiminin alternatif olarak ismini de masaya yatırdığı ileri sürüldü. En son forması giyen gurbetçi futbolcuyu B planı olarak düşünen Göztepe'nin bu hafta içinde forvet transferini resmiyete dökeceği kaydedildi. Göztepe'nin listesinde Beşiktaşlı Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech de bulunuyor.



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