16 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göz Göz'de operasyon

Göz Göz'de operasyon
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Sarı-kırmızılılar, forvet transferinde işi sıkı tutuyor. Ege ekibi; Jahovic, , ve Sobiech’ten ikisini almayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , 2019-2020 öncesi işi sıkı tutuyor. Yeni sezon kamp dönemine kadar transferlerini bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle golcü oyuncu konusunda temaslarını hızlandırdı. Teknik heyetin istediği isimler üzerinde çalışan , forvet transferinde 4 oyuncu belirledi. Ege ekibi, listesine eski oyuncuları Jahovic, ve ile Artur Sobiech'i de koydu.

BAŞKAN TAKİPTE

Bu 4 oyuncudan ikisini almayı planlayan Göztepe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Umut'u 'tan kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer oyuncuların transferinde ise bonservis bedeli üzerinden temaslara devam ediyor. görüşmelerini bizzat yürüten Göztepe Başkanı ise, "Bizim açımızdan kötü bir sezonu geride bıraktık. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Bir daha korku dolu bir sezon yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullanıyor.
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