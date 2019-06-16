16 Haziran 2019, Pazar
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BAŞKAN TAKİPTE
Bu 4 oyuncudan ikisini almayı planlayan Göztepe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Umut'u Beşiktaş'tan kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer oyuncuların transferinde ise bonservis bedeli üzerinden temaslara devam ediyor. Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, "Bizim açımızdan kötü bir sezonu geride bıraktık. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Bir daha korku dolu bir sezon yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullanıyor.
Göz Göz'de operasyon
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Sarı-kırmızılılar, forvet transferinde işi sıkı tutuyor. Ege ekibi; Jahovic, Demba Ba, Umut Nayir ve Sobiech’ten ikisini almayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Göztepe, 2019-2020 öncesi işi sıkı tutuyor. Yeni sezon kamp dönemine kadar transferlerini bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle golcü oyuncu konusunda temaslarını hızlandırdı. Teknik heyetin istediği isimler üzerinde çalışan Göz Göz, forvet transferinde 4 oyuncu belirledi. Ege ekibi, listesine eski oyuncuları Jahovic, Umut Nayir ve Demba Ba ile Artur Sobiech'i de koydu.
BAŞKAN TAKİPTE
Bu 4 oyuncudan ikisini almayı planlayan Göztepe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Umut'u Beşiktaş'tan kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer oyuncuların transferinde ise bonservis bedeli üzerinden temaslara devam ediyor. Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, "Bizim açımızdan kötü bir sezonu geride bıraktık. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Bir daha korku dolu bir sezon yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullanıyor.
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