14 Haziran 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Kosanovic Göztepe'ye dönüyor

Kosanovic Göztepe'ye dönüyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, Liege’de oynayan eski stoperine teklif yaptı 30 yaşındaki Sırp oyuncu, Göz-Göz’e sıcak bakıyor

İddialı bir kadro kurmak isteyen , eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü. 2017-2018 sezonunda kiralık olarak sarı- kırmızılı ekipte oynayan Sırp stoper, teklif aldığını doğrularken; 'deki ortamı özlediğini de ifade etti. Standard Liege'le 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif geldiğini belirtti. Göztepe'de 23 karşılaşmada forma giyen Kosanovic, geçtiğimiz sezon 'da 22 maça çıktı.
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