13 Haziran 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Fernandes'in menajerinden müjde

Fernandes'in menajerinden müjde
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.06.2019

'nin, 'da 'yla kontratı bitecek olan Portekizli yıldız 'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı.

15 kez milli olan Portekizli maestro, geçene sezon 'da 29 maçta 4 gol, 7 asistle 11 gole direkt katkı sağladı33 yaşındaki futbolcunun yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, 'nin çok büyük marka ve kulüp olduğunu vurgulayıp, "Şartlar oluşursa sarı-kırmızılı formayı severek giyer. Göztepeki taraftarlar Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuş. Açıkçası bu kadar ilgiye sevindi ve de şaşırdı." diye konuştu.

15 kez milli olan Portekizli maestro, geçene sezon Rusya'da 29 maçta 4 gol, 7 asistle 11 gole direkt katkı sağladı.

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