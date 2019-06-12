12 Haziran 2019, Çarşamba
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Göztepe, Fernandes’i bitirmek üzere
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe , bombayı patlattı.
Başkan Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın, ligden düşen Akhirsar'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa ile ilgilendiği belirtildi. İki imzanın da yakın olduğu kaydedildi.
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