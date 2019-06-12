12 Haziran 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Fernandes’i bitirmek üzere

Göztepe Fernandes’i bitirmek üzere
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren  , bombayı patlattı.

Başkan , Portekizli yıldız 'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın, ligden düşen Akhirsar'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa ile ilgilendiği belirtildi. İki imzanın da yakın olduğu kaydedildi.
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