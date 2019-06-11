11 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Fernandes bombası

Göztepe'den Fernandes bombası
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Spor Toto 'de 2019-2020 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan bombayı patlattı.

Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan , Portekizli yıldız 'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı. 'nın takımında forma giyen ve bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Türiye'de forması da giyen Manuel Fernandes'le ilgilenilmesi sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. 'i ve 'yi yakından tanıyan Fernandes'in 'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştıracak ekibinin kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. Ülkesinde Benfica'da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, 'de Portsmouth, Everton, 'da ise takımlarında top koşturdu. Beşiktaş'a 2011-2012 sezonun devre arasında Valencia'dan gelen Fernandes, 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giyip ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Son 5 yıldır Lokomotiv Moskova'da görev yapan Fernandes 13 defa da Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Fernandes transferi için Göztepe'nin yanı sıra 'ın da istekli olduğu ileri sürüldü.



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