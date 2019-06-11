11 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Obertan sesleri

Göztepe'de Obertan sesleri
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Gelecek yıl korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, ’nın raporunun ardından 30 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başladı.

Spor Toto 'de geçtiğimiz sezon son hafta ligde kalmayı başaran , işi bu kez sıkı tutuyor... Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü 'nın, raporunu yönetime sunduğu ve özellikle bir isim üzerinde durduğu ifade edildi. Tuna'nın, forması giyen Gabriel Obertan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Başkan ve kurmaylarının 30 yaşındaki Fransız sağ kanatla görüşmelere start verdiği bildirildi.

MANU'DA OYNADI

Tecrübeli oyuncunun, Süper Lig'den birçok teklif aldığı ve kararını kısa sürede vereceği kaydedildi. Devre arasında BB Erzurum'a transfer olan Obertan, 10 maçta 1 gol atmasına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunduğu öğrenilen Fransız yıldızın, bonservis problemi olmadığı belirtildi. Obertan, daha önce Bordeaux, Newcastle, M. United, Lorient, Wigan ve Levski formaları da giymişti.
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