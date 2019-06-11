11 Haziran 2019, Salı
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MANU'DA OYNADI
Tecrübeli oyuncunun, Süper Lig'den birçok teklif aldığı ve kararını kısa sürede vereceği kaydedildi. Devre arasında BB Erzurum'a transfer olan Obertan, 10 maçta 1 gol atmasına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunduğu öğrenilen Fransız yıldızın, bonservis problemi olmadığı belirtildi. Obertan, daha önce Bordeaux, Newcastle, M. United, Lorient, Wigan ve Levski formaları da giymişti.
Göztepe'de Obertan sesleri
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Gelecek yıl korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, Tamer Tuna’nın raporunun ardından 30 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başladı.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe, işi bu kez sıkı tutuyor... Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna'nın, raporunu yönetime sunduğu ve özellikle bir isim üzerinde durduğu ifade edildi. Tuna'nın, BB Erzurum forması giyen Gabriel Obertan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil ve kurmaylarının 30 yaşındaki Fransız sağ kanatla görüşmelere start verdiği bildirildi.
MANU'DA OYNADI
Tecrübeli oyuncunun, Süper Lig'den birçok teklif aldığı ve kararını kısa sürede vereceği kaydedildi. Devre arasında BB Erzurum'a transfer olan Obertan, 10 maçta 1 gol atmasına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunduğu öğrenilen Fransız yıldızın, bonservis problemi olmadığı belirtildi. Obertan, daha önce Bordeaux, Newcastle, M. United, Lorient, Wigan ve Levski formaları da giymişti.
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