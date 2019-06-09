09 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Mevlüt atağı

Göztepe’de Mevlüt atağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Göz-Göz, kiralık oynadığı Antalya’da 14 gol atan 32 yaşındaki santrforun peşinde. Mevlüt’ün de teklife sıcak baktığı öğrenildi

'de yeni sezonda, geçtiğimiz sezon yaşadığı korkulu rüyayı görmek istemeyen , transfer listesini genişletiyor. Hücuma takviye hazırlığındaki ekibinin, Başakşehir'in milli golcüsü 'i gündemine aldığı öğrenildi. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Başakşehirli santrforun turuncu-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TEKLİF YAĞIYOR

Antalyaspor, takımda iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki yıldızın bonservisini almak isterken, ve Alanyaspor'un da talip olduğu Fransa doğumlu gurbetçi futbolcunun, Göztepe'ye gelmeye daha sıcak baktığı bildirildi. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen Mevlüt, geçen sezon 5'i turuncu-lacivertlilerde olmak üzere 27 karşılaşmada forma giyerken, 14 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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