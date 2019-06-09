Göztepe’de Mevlüt atağı
Göz-Göz, kiralık oynadığı Antalya’da 14 gol atan 32 yaşındaki santrforun peşinde. Mevlüt’ün de teklife sıcak baktığı öğrenildi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda, geçtiğimiz sezon yaşadığı korkulu rüyayı görmek istemeyen Göztepe, transfer listesini genişletiyor. Hücuma takviye hazırlığındaki İzmir ekibinin, Başakşehir'in milli golcüsü Mevlüt Erdinç'i gündemine aldığı öğrenildi. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Başakşehirli santrforun turuncu-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TEKLİF YAĞIYOR
Antalyaspor, takımda iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki yıldızın bonservisini almak isterken, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un da talip olduğu Fransa doğumlu gurbetçi futbolcunun, Göztepe'ye gelmeye daha sıcak baktığı bildirildi. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen Mevlüt, geçen sezon 5'i turuncu-lacivertlilerde olmak üzere 27 karşılaşmada forma giyerken, 14 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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