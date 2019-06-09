09 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe harekata başlıyor

Göztepe harekata başlıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Spor Toto 'de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen , yeni haftada taarruzuna başlayacak.

Listesinde Başakşehir'den , 'dan Jahovic, 'dan Rodellaga ile Olcay, 'tan ve Porth'tan Davidson gibi futbolcular bulunan sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği yıldızlarla işi resmiyete dökeceği vurgulandı. Tatil bitişinde gaza basacak Göz-Göz'de gidecek futbolcuların da kesinlik kazanacağı ve kurmayların özellikle geride kalan sezonda forma şansı bulamayan yabancı futbolcularla vedalaşacağı bildirildi.

Bütçeyi sarsmadan nokta transferler yapmayı planlayan 'de Agbenyenu, Ghilas, Borges, Grillo, Traore ve Kadu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın etmeyi düşündüğü kanat Yasin'in durumunun da netlik kazanacağı açıklandı. Daha çok yurt içinde oynayan ve 'i yakından tanıyan isimlerle ilgilenen ekibinin, küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu sol bek Leo Schwechlen, kanat Emrah Başsan ve orta saha Gabriel Obertan'ı istediği dile getirildi. Obertan için Göztepe'nin yanı sıra diğer Ege temsilcisi Denizlispor'un da devrede olduğu iddia edildi.



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