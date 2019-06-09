Göztepe harekata başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, yeni haftada transfer taarruzuna başlayacak.
Listesinde Başakşehir'den Demba Ba, Konyaspor'dan Jahovic, Trabzonspor'dan Rodellaga ile Olcay, Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Porth'tan Davidson gibi futbolcular bulunan sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği yıldızlarla işi resmiyete dökeceği vurgulandı. Tatil bitişinde gaza basacak Göz-Göz'de gidecek futbolcuların da kesinlik kazanacağı ve kurmayların özellikle geride kalan sezonda forma şansı bulamayan yabancı futbolcularla vedalaşacağı bildirildi.
Bütçeyi sarsmadan nokta transferler yapmayı planlayan Göztepe'de Agbenyenu, Ghilas, Borges, Grillo, Traore ve Kadu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşündüğü kanat Yasin'in durumunun da netlik kazanacağı açıklandı. Daha çok yurt içinde oynayan ve Süper Lig'i yakından tanıyan isimlerle ilgilenen İzmir ekibinin, küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu sol bek Leo Schwechlen, kanat Emrah Başsan ve orta saha Gabriel Obertan'ı istediği dile getirildi. Obertan için Göztepe'nin yanı sıra diğer Ege temsilcisi Denizlispor'un da devrede olduğu iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"