08 Haziran 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası

Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen 'nin dış transfer arayışında santrfor 'i gündemine aldığı iddia edildi.

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun 'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. doğumlu Mevlüt, 35 kez A 'da ay-yıldızlı formayı taşıdı.




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