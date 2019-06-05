Olcay Şahan Göztepe'ye

Sil-baştan takım kuracak olan İzmir ekibi; Demba Ba, Jahovic, Gökhan Töre, Davidson ve Castro’nun ardından Olcay Şahan’ı da radarına aldı.

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor. Başakşehir'den Demba Ba, Konya'dan Jahovic, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, P.Glory'den Davidson, Necaxa'dan Castro gibi isimlerle temasa geçen sarı-kırmızılıların, Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan için de girişimlere başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı.



TAMER TUNA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Olcay Şahan'la 2016-17'de Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın, Göztepe'ye transferi için Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği bildirildi. 32 yaşındaki yıldıza, birçok Süper Lig kulübünün de teklif götürdüğü öne sürüldü. Almanya'da Kaiserslautern'den 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli futbolcu, 2016-17'de devre arasında Trabzon'a imza attı. Geçen sezon 19 lig maçında, 2 gol, 3 asist üreten Olcay, 29 kez de A Milli Takım'da ter döktü ve 2 gol attı.