05 Haziran 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Olcay Şahan Göztepe'ye

Olcay Şahan Göztepe'ye
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Sil-baştan takım kuracak olan İzmir ekibi; , Jahovic, , Davidson ve Castro’nun ardından Olcay Şahan’ı da radarına aldı.

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor. Başakşehir'den , Konya'dan Jahovic, Beşiktaş'tan ayrılan , P.Glory'den Davidson, Necaxa'dan Castro gibi isimlerle temasa geçen sarı-kırmızılıların, Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan için de girişimlere başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı.

TAMER TUNA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Olcay Şahan'la 2016-17'de Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın, Göztepe'ye transferi için Başkan 'e rapor verdiği bildirildi. 32 yaşındaki yıldıza, birçok Süper Lig kulübünün de teklif götürdüğü öne sürüldü. 'da Kaiserslautern'den 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli futbolcu, 2016-17'de devre arasında Trabzon'a imza attı. Geçen sezon 19 lig maçında, 2 gol, 3 asist üreten Olcay, 29 kez de A Milli Takım'da ter döktü ve 2 gol attı.

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