Demba Ba’dan sonra Adis Jahovic
Göz-Göz, Başakşehir’den Senegalli santrforun ardından Konya’da mutsuz olan rekortmen golcüsünün de peşinde
Yeni sezonda kabus görmek istemeyen Göztepe, transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Başakşehir'den Demba Ba'dan sonra eski santrforu Adis Jahovic'i de istediği ortaya çıktı. Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı.
KONYA'YLA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
32 yaşındaki golcünün, her fırsatta İzmir'i ve Göztepe'yi çok özlediğini ifade ettiği ileri sürüldü. Konya'yla kontratını feshetmeye çalışan Jahovic'in durumu bayram sonrası netlik kazanacak. Göztepe'ye 2016-2017'de Rusya'da Samara'dan gelen tecrübeli oyuncu, ilk yılında 21 golle Göztepe tarihinin en golcü yabancısı oldu ve Göz-Göz'ü Süper Lig'e taşıdı. Süper Lig'de de ilk devrede 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı ve 1 milyon 250 bin Euro'ya Konya'ya transfer oldu.
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