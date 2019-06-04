04 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Demba Ba’dan sonra Adis Jahovic

Demba Ba’dan sonra Adis Jahovic
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Göz-Göz, ’den Senegalli santrforun ardından ’da mutsuz olan rekortmen golcüsünün de peşinde

Yeni sezonda kabus görmek istemeyen , transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların 'den 'dan sonra eski santrforu 'i de istediği ortaya çıktı. Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı.

KONYA'YLA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

32 yaşındaki golcünün, her fırsatta 'i ve Göztepe'yi çok özlediğini ifade ettiği ileri sürüldü. 'yla kontratını feshetmeye çalışan Jahovic'in durumu bayram sonrası netlik kazanacak. Göztepe'ye 2016-2017'de Rusya'da Samara'dan gelen tecrübeli oyuncu, ilk yılında 21 golle Göztepe tarihinin en golcü yabancısı oldu ve Göz-Göz'ü 'e taşıdı. Süper Lig'de de ilk devrede 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı ve 1 milyon 250 bin Euro'ya Konya'ya transfer oldu.

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