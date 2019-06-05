05 Haziran 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Yasin Öztekin gidici

Göztepe'de Yasin gidici
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan 'de kanat oyuncusu 'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında 'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun 'la görüştüğü bildirildi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan 'e de teklifi ilettiği vurgulandı. Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.

'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi. 'nın Borusia Dortmund takımında futbola başlayıp 'de ilk olarak forması giyen 32 yaşındaki Yasin, , ve Gaalatasaray'da oynadı. Özellikle Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 sevinci yaşayan deneyimli kanat, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı. Göz-Göz'ün devre arasında 'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.


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