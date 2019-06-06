06 Haziran 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Leo dönmek istiyor

Göztepe'de Leo dönmek istiyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Spor Toto Süper Lig'de son hafta kalmayı başarmasının ardından yeni sezonda kabus görmemek için transfer arayışlarına başlayan 'ye eski futbolcusu 'den haber geldi.

Geçen sezonu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da geçirip küme düşme acısı yaşayan Fransız defans oyuncusu, eski kulübüyle temasa geçerek dönmek istediğini bildirdi. Göz-Göz'de 2016-17 sezonunda 1. Lig'de 2017-18'de de Süper Lig'de forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, takımın defanstaki jokeri olarak görev yapmıştı.

, geçen sezon başında Bayram Bektaş tarafından kadrodan elenip 'un yolunu tuttu. Teknik direktör 'nın da BŞB Erzurum'un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Defansın solunda Traore'nin ağır sakatlıklar geçirmesiyle sıkıntı yaşayan 'nin öncelikle bu bölgeyi takviye etmek istediği, listesine 'den ve 'da şans bulamayan 'ı aldığı belirtildi.

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