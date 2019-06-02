02 Haziran 2019, Pazar
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Göztepe’de harekat vakti
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, gündemine yeni isimleri de ekledi.
Eski golcüsü Demba Ba'da önemli mesafe kat eden sarıkırmızılılar, Leipzig'le yollarını ayıracak Atınç Nukan (25) ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre (27) için de girişimlere başladı. Tamer Tuna'nın Beşiktaş'tan eski öğrencilerinin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi.
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