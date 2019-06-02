02 Haziran 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de harekat vakti

Göztepe’de harekat vakti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren , gündemine yeni isimleri de ekledi.

Eski golcüsü 'da önemli mesafe kat eden sarıkırmızılılar, Leipzig'le yollarını ayıracak (25) ve ile sözleşmesi sona eren (27) için de girişimlere başladı. 'nın Beşiktaş'tan eski öğrencilerinin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi.
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