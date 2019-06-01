01 Haziran 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe transferde atağa kalktı

Göztepe transferde atağa kalktı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Spor Toto 'de 2019-2020 sezonunda yoluna devam edecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü ile temaslarını sıklaştıran ve Senegalli yıldızı geri döndürmek için önemli mesafe kat eden yönetimin, , ve Hugo Rodellaga için de girişimlere başladığı ifade edildi. Teknik direktör 'nın 'tan eski öğrencileri olan stoper Atınç ve Gökhan'ın alınması konusunda yönetime rapor sunduğu vurgulandı. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Gökhan'ın 'da Başkan Sepil ve Tuna ile bir araya geldiği de iddia edildi.

DİKKATLİ OLACAKLAR

'ın da gündeminde olduğu ileri sürülen Gökhan Töre için Tamer Tuna'nın istekli olduğu ancak kurmayların son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşayan deneyimli oyuncunun sağlık durumunu çok yakından bilmek istedikleri bildirildi. Transferde inci eleyip sık dokuyacak ekibi özellikle yabancı seçiminde oldukça dikkatli davranacak. döneminde gerçekleştirdiği Ghilas, Scarione, Borges, Grillo, Agbenyenu transferlerinde eli yanan yönetim, hem takıma direkt katkı koyacak hem de bütçeyi sarsmayacak isimleri takıma kazandıracak.



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