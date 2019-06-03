03 Haziran 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de sola iki aday

Göztepe'de sola iki aday
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Hedefi büyük olan ekibi, Avustralyalı Davidson ve Uruguaylı Castro’nun peşinde

Yenisezona iddialı girmek isteyen , sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. S.Lizbon'dan kiraladığı Agbenyenu ile yolları ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Traore'ye ise umut bağlamayan Göz-Göz, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro'yu listesine ekledi.

İkisinden biri olacak

ekibinin iki futbolcu için fiyat aldığı öğrenildi. Avustralya'da 'de oynayan 27 yaşındaki Davidson ve 'da Necaxa'da forma giyen 24 yaşındaki Castro'dan birini alacak Göz- Göz'de kale hariç her yere oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.

Çalışmalar başlıyor

Demba Ba, , ve Hugo Rodallega gibi önemli isimlerle görüşen Göztepe, transferde yoğun bir mesai harcayacak. Sarı- kırmızılıların, Ramazan Bayramı'ndan sonra çalışmalarını hızlandıracağı bildirildi.

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