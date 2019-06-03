Göztepe'de sola iki aday
Hedefi büyük olan İzmir ekibi, Avustralyalı Davidson ve Uruguaylı Castro’nun peşinde
Yenisezona iddialı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. S.Lizbon'dan kiraladığı Agbenyenu ile yolları ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Traore'ye ise umut bağlamayan Göz-Göz, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro'yu listesine ekledi.
İkisinden biri olacak
İzmir ekibinin iki futbolcu için fiyat aldığı öğrenildi. Avustralya'da Perth Glory'de oynayan 27 yaşındaki Davidson ve Meksika'da Necaxa'da forma giyen 24 yaşındaki Castro'dan birini alacak Göz- Göz'de kale hariç her yere oyuncu düşünüldüğü vurgulandı.
Çalışmalar başlıyor
Demba Ba, Atınç Nukan, Gökhan Töre ve Hugo Rodallega gibi önemli isimlerle görüşen Göztepe, transferde yoğun bir mesai harcayacak. Sarı- kırmızılıların, Ramazan Bayramı'ndan sonra transfer çalışmalarını hızlandıracağı bildirildi.
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