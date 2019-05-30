Demba ba heyecanı

Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın gözüne giremeyen Senegalli golcü, Göz-Göz’e göz kırptı. Kendisini İzmir’e getiren Tuna’nın da takımda olması transferi güçlendiriyor.

Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü yenerek ligde kalan Göztepe, aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geride kalan sezonda santrforlardan beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılıların kadrosuna 2 golcü katmasına kesin gözüyle bakılırken, listenin ilk sırasında camianın yakından tanıdığı Senegalli golcü Demba Ba'nın olduğu öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Shenhua'dan Başakşehir'e transfer olan ve İstanbul ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ba, burada göze girmeyi başaramadı.



13 MAÇTA 7 GOLLE ŞOV YAPTI

Senegalli santrfor, sadece 5 maçta 87 dakika sahada kalırken, 2 kez ağları havalandırabildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun İzmir ekibine dönmek için haber yolladığı bildirildi. Bunda en önemli faktörlerden biri de Tamer Tuna'nın yeniden takımın başında olması. Geçen sezon Tuna'nın büyük uğraşlarıyla gelen Ba, 13 maçta 7 golle taraftarı mest etmişti. Dönüşüne sıcak bakan yönetimin de maç başı kontrat teklifi yapması bekleniyor.