28 Mayıs 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin vazgeçilmezi Beto, en golcüsü Yasin Öztekin

Göztepe'nin vazgeçilmezi Beto
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Spor Toto Süper Lig'de son haftada lige tutunan 'de en fazla forma giyen isim 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalan kaleci Beto oldu.

Geçen yıl tekrar Süper Lig'e dönen , bu sezona Bayram Bektaş yönetiminde başladıktan sonra Kemal Özdeş ve son olarak Tamer Tuna idaresinde sezonu tamamladı. İstediği sonuçları alamayan ve alt sıralardan uzaklaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki performansıyla lige tutundu.

Sezonu 38 puanla ve 15. sırada kapatan Göztepe'de bu sezon 26 futbolcu şans buldu. Bu isimlerden kaleci Beto 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Beto'yu 2 bin 880 dakika ile Titi, 2 bin 634 dakika ile ve 2 bin 398 dakika ile izledi.

Sarı-kırmızılı ekipte en az süre alan isimler de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan, ve yedek kaleci oldu.

En golcü Yasin Öztekin

Bu sezon 5'i üst üste olmak üzere toplam 15 maçta gol sevinci yaşayamayan Göztepe'de 8 gole ulaşan , en golcü isim olarak dikkati çekti.

Yasin Öztekin'i 7 golle , 5 golle , üçer golle ile , iki golle ve birer golle Andre Castro, Wallace Reis, , , Yoan Gouffran, ve Nabil Ghilas izledi.

Göztepe adına Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile Kayserispor'dan Deniz Türüç kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Toplam 7 kırmızı kart

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Kadu'nun 2 kez gördüğü Göztepe'de Cameron Jerome, Serdar Gürler, Andre Castro, Wallace Reis ve Andre Poko da birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Toplam 64 kez gösterilen İzmir temsilcisinde Titi 8 sarı kart gördü. Göztepe'de Wallace Reis, Andre Poko, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk 7'şer, Lamine Gassama 6, Celso Borges 4, Andre Castro, Beto, Berkan Emir ve Tayfur Bingöl 3'er, 2, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar ile Lumor Agbenyenu birer kez sarı kartla cezalandırıldı.

Sezon raporu

Göztepe'de 2018-2019 sezonu raporu şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Adama Traore88647200
Alpaslan Öztürk25171485703
Andre Castro31302634311
Andre Poko27221858711
Axel Ngando141286001
Berkan Emir23191809300
Beto33332965300
Cameron Jerome28232014115
Celso Borges32272280401
Deniz Kadah22151382107
Göktuğ Bakırbaş2195000
Hakan Çinemre101000
Halil Akbunar28252049103
Kadu76532020
Lamine Gassama28272357600
Lumor Agbenyenu98676100
Nabil Ghilas83270001
Samed Ali Kaya3017000
Serdar Gürler15121120012
Sokol Cikalleshi70126000
Tayfur Bingöl21111068300
Titi32322880800
Wallace Reis28272398711
Yalçın Kayan208000
Yasin Öztekin26211929708
Yoan Gouffran166587001
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