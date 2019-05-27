27 Mayıs 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de ilk yolcu Tayfur

Göztepe’de ilk yolcu Tayfur
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.05.2019

MKE Ankaragücü’nü devirerek ligde kalan ’de ilk ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren takımdan ayrıldı.

ekiplerinden 'de sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti. Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur'a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi.

Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.
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