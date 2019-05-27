27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.
Göztepe’de ilk yolcu Tayfur
Giriş Tarihi: 27.05.2019
MKE Ankaragücü’nü devirerek ligde kalan Göztepe’de ilk ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl takımdan ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti. Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur'a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi.
Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.
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