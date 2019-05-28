28 Mayıs 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de değişim zamanı

Göztepe'de değişim zamanı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'de Ankaragücü'nü son haftada 84. dakikadaki penaltı golüyle 2-1 yenerek kıl payıyla ligde kalan , yeni yapılanma için şimdiden kolları sıvadı. Çok zor ve stresli bir maratonu kümede tutunarak geride bırakan Göztepe'de tüm gözler Başkan 'e çevrildi.

Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Öldük öldük dirildik ama kurtulduk. Artık geleceğimize bakacağız" diyen Sepil'in aylardır fısıltı gazetesiyle yayıldığı gibi başkanlığı bırakıp bırakmayacağı tüm camiada merak edilirken, sarı-kırmızılıların öncelikle kadrosunda radikal değişimlere gideceği ifade edildi.
Teknik direktör ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege ekibinde ilk yolcu kanat oyuncusu Tayfur Bingöl oldu. Son 3 sezondur formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu ile takım kümede kalır kalmaz resmen vedalaşıldı. Bu sezon özellikle birçok yabancı oyuncusundan verim alamayan ekibinde kulübe yük olan isimlerle de kesin olarak yolların ayrılacağı kaydedildi. Tuna'nın sağlıklı bir yapı oluşturabilmek için ara vermeden yeni sezon planlamasına başladığı kaydedildi. Genç teknik adamın bir türlü verim alınamayan Agbenyenu, Grillo, Ngando, Ghilas, Gouffran, Borges ve Kadu gibi isimleri kadroda düşünmediği bildirildi.

Göztepe'ye 2017-18 sezonunda Basel'den gelen sol bek Traore iyi futboluyla beğeni toplasa da bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Traore, Gouffran, Kadu ve Agbenyenu'nun sözleşmeleri bu hafta resmen sona erecek. Ancak yönetim diğer yabancılarla ilişiği kesebilmek için bir hayli uğraşacak. Geride kalan sezonda 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghilas'ı bir türlü gönderemeyen, elde kalan Scarione'yi ise son anda Ankaragücü'ne yollayan Göz-Göz aynı sıkıntıları yaşamaktan çekiniyor. Kurmaylar yaz döneminde özellikle transferde ince eleyip sık dokuyacak. Şimdiden liste hazırlığına başlayan Tuna ve scout ekibi hem bütçeyi sarsmayacak hem de direkt katkı koyacak futbolcuları takıma kazandıracak.

Göztepe'nin vazgeçilmezi Beto, en golcüsü Yasin Öztekin

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