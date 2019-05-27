27 Mayıs 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe son 5 haftada lige tutundu

Göztepe son 5 haftada lige tutundu
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 Giriş Tarihi: 27.05.2019

'de 30. haftadan itibaren son 5 maçta mağlup olmayan , bu müsabakalarda topladığı 11 puanla lige tutundu.

Ligde ilk devrede sadece 2. haftada düşme hattında yer alan , ilk yarıyı 22 puanla 10. sırada tamamlamasına rağmen aldığı kötü sonuçlarla 24. haftada tehlikeli bölgeye kadar geriledi.

Daha sonra 30. haftaya kadar düşme hattında bulunan sarı-kırmızılı ekip, 30. haftada lider durumda bulunan 'i deplasmanda 2-0 yenerek averajla düşme hattının üzerine çıktı.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından 'u 4-1 mağlup eden temsilcisi Demir Grup Sivasspor'la 3-3, 'la 0-0 berabere kaldıktan sonra MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı.

Ligde yenilmediği son 5 maçta 11 puana ulaşan Göztepe, sezon boyunca 34 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 38 puan topladı. Ligde 37 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 42 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 34 haftanın 7'sinde düşme hattında yer aldı.

5 haftalık performans

Son 5 haftada mağlup olmayan 4 takımdan biri olan Göztepe, bu periyotta 13 puan toplayan 'nin ardından 11 puanla 'la en iyi performansı sergileyen ekip oldu.

Küme düşenleri yenemedi

Bu sezon lige veda eden Akhisarspor, ve Bursaspor'la oynadığı 6 maçta galip gelemeyen Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ligi son sırada tamamlayan Akhisarspor'a 2 maçta da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-1, İzmir'de de 1-0 yenildi.

Göztepe, Bursaspor'la her 2 maçta da golsüz berabere kaldı.

İlk golü atarsa sorun yok

Ligde 11 galibiyeti bulunan Göztepe, bu maçların hepsinde ilk golü atan taraf oldu. 1-0 öne geçtiği müsabakaların hepsinde sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde bu sezon bunu başaran tek takım oldu.

Ligde Medipol Başakşehir 18, 17, 14, Trabzonspor 13 Aytemiz ile Evkur 12'şer maçta 1-0 öne geçip, bu maçlarda 3 puana ulaştı.

Ancak Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor 6, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray ise 5 müsabakada ilk golü bulmalarına rağmen müsabakadan galip ayrılamadı.

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