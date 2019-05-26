İzmir’de kader günü

Süper Lig’de son haftaya küme düşme hattının 1 puan üzerinde giren Göztepe, Ankaragücü’nü konuk ediyor.

Ankaragücü'nü konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı kritik maçta İzmir ekibi kazanması halinde ligde kalacak. Maç biletleri günler öncesinden tükenirken, Göztepe taraftarları takımlarına desteklemek için ilçeyi sarı-kırmızılı renklere bürüdü. Göz-Göz'de sakatlığı nedeniyle 6 futbolcu forma giyme yecek. Yasin Öztekin'in ise maça yetişmesi bekleniyor.