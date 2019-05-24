24 Mayıs 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

'Göz'ü başkasını görmüyor ki!

'Göz'ü başkasını görmüyor ki!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.05.2019

’nü yenerse ligde kalacak ’de başkan takımla kampta. Biletler tükendi. Sağlık ekibi dört elle çalışıyor.

'in son haftasında 'nü konuk edecek 'de camia birleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederse ligde kalmayı garantileyecek. Bunun bilincinde çalışmalarını sürdüren Göz- Göz'de Başkan seferberlik ilan etti. Sepil, 1 haftadır futbolcularla kamp yapıyor. Sağlık ekibi de çok yoğun çalışıyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Jerome ve Yasin'in maça hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Cezası biten Wallace da maçta olacak. Göztepe taraftarları biletleri tüketti ve boş koltuk kalmayacak.
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