Göztepe geri sayımda

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor deplasmanından 1 puanla dönüp, Fenerbahçe'nin de dün en önemli rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenmesiyle son haftaya 35 puanla düşme potasının üzerinde giren Göztepe, tüm ipleri eline aldı.

Düşme hattındaki Bursapor'un 1, Erzurumspor'un da 3 puan önünde 34. haftaya girerken 15. sıradaki yerini koruyan Göz-Göz, bu hafta evinde oynayacağı Ankaragücü maçı için geri sayıma geçti. Sıkıntılı bir süreç yaşayan sarı-kırmızılılar son hafta öncesi büyük avantajın sahibi olurken, alınacak galibiyet İzmir ekibinin ligde kalmasını sağlayacak. Karşılaşmayı kazanması halinde hiçbir sonuca bakmayacak Göztepe'ye duruma göre beraberlik dahi yeterli olacak.

Son hafta UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Bursaspor'un kazanamaması halinde Göztepe elde edeceği beraberlikle de Süper Lig'e tutunacak. Bu sonuçla Erzurumspor'un alacağı skor Göztepe'yi ilgilendirmeyecek. Göztepe yenilgi halinde ise mecburen gözünü Bursaspor ve Erzurumspor'un oynayacağı müsabakalara çevirecek. Göztepe ligde kalabilmek için Bursaspor'un Malatya'da, Erzurumspor'un da Kayserispor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Bursaspor'la ikili averajı eşit olan Göztepe, yeşil-beyazlılarla puan eşitliği durumunda genel averajla rakibinin önüne geçecek.

Göztepe, Ankaragücü karşısında 2 puan kaybederse Bursaspor'un kazaması halinde lige veda eden ekip olacak. Mağlubiyette de Bursaspor veya Erzurumspor kazanırsa Göztepe yine 1. Lig'in yolunu tutacak. Göztepe'nin son haftadaki rakibi Ankaragücü ise Eryaman Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek düşme ihtimalini ortadan kaldırdı. Sezonu kazasız atlatmaya çok yaklaşan Göztepeliler şimdiden heyecan fırtınası yaşamaya başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna kritik maç öncesi Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin kapılarını dış dünyaya kapadı. Tamamen futbola odaklanacak Göz-Göz'de Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetimin de tüm hafta boyunca takımla birlikte kamp yapacağı ifade edildi.

VAR'DAN 6 GOL GİTTİ

Bursaspor deplasmanında 2 golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucu geçersiz sayılan Göztepe'nin bu sezon toplamda 6 golü iptal oldu. 33. hafta itibariyle aleyhine en çok karar verilen kulüp Göztepe olurken, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın da bu sezon 5'er golü VAR'a takıldı. Video Yardımcı Hakem uygulaması bu sezon toplamda 45 gole doğrudan etki etti.

Yapılan araştırmada 31 gol önce verildi fakat VAR incelemesi sonucunda iptal oldu. 14 gol ise önce geçersiz sayılıp VAR odasından gelen uyarı sonrası geçerli sayıldı. Göztepe açısından ise bu sezon sadece 1 gol kararı lehine değişti. Yeni Malatyaspor'un ve Kayserispor'un ise lehine VAR'dan 5 gol kararı çıktı. Göztepe'nin yanı sıra Galatasaray ve Akhisarspor'un da sadece 1'er golü geçerli oldu.