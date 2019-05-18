18 Mayıs 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe kritik Bursa deplasmanında

Göztepe kritik Bursa deplasmanında
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.05.2019

'de son 2 haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren , kendisini 1 puan geriden takip eden 'la yarın deplasmanda karşılaşacak.

Ligde mağlup olmadığı son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan , 33. haftaya 34 puanla 15. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 'un 1, 'un 2 puan önünde yer alıyor.

Göztepe, rakibini yendiği takdirde kümede kalma yolunda önemli bir adım atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'u yenip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un pazartesi günü konuk edeceği 'ye puan kaybı halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Müsabakanın Göztepe'nin galibiyetiyle tamamlanması halinde Akhisarspor'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip Bursaspor olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Göztepe maçında hakem düdük çalacak.

Karşılaşma için dün hava yoluyla 'a giden Göztepe, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanın ardından Bursa'ya geçecek.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Wallace Reis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan , Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.



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