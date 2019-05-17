17 Mayıs 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe hazır

Göztepe hazır
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.05.2019

ekibinin hücumdaki en önemli isimlerinden iyileşti. , şartlar ne olursa olsun ’ya 3 puana gittiklerini söyledi

'da adeta sezon finali yapacak , dev maça hazırlanıyor. Göz- Göz'ün hücumdaki önemli silahlarından 'in iyileşmesi teknik ekibe derin nefes aldırdı. ve Jerome'un durumunun maç günü netleşeceği ekibinde , şartlar ne olursa olsun Bursa'ya mutlak galibiyet için gideceklerini belirtip, mazerete yer olmadığını vurguladı

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu bir değişime gidecek. Genç çalıştırıcının, savunma hattında Kadu'nun sakatlığı, Reis'in de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Titi'nin yanında stoperde Berkan ya da Alpaslan'a şans vermesi bekleniyor. Sol bekte görev alan Berkan'ın son maçlardaki iyi performansı sonrasında ibrenin Alpaslan'dan yana olduğu öğrenildi.

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