Göztepe hazır
İzmir ekibinin hücumdaki en önemli isimlerinden Serdar Gürler iyileşti. Tamer Tuna, şartlar ne olursa olsun Bursa’ya 3 puana gittiklerini söyledi
Bursa'da adeta sezon finali yapacak Göztepe, dev maça hazırlanıyor. Göz- Göz'ün hücumdaki önemli silahlarından Serdar Gürler'in iyileşmesi teknik ekibe derin nefes aldırdı. Yasin Öztekin ve Jerome'un durumunun maç günü netleşeceği İzmir ekibinde Tamer Tuna, şartlar ne olursa olsun Bursa'ya mutlak galibiyet için gideceklerini belirtip, mazerete yer olmadığını vurguladı
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Teknik Direktör Tamer Tuna, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu bir değişime gidecek. Genç çalıştırıcının, savunma hattında Kadu'nun sakatlığı, Reis'in de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Titi'nin yanında stoperde Berkan ya da Alpaslan'a şans vermesi bekleniyor. Sol bekte görev alan Berkan'ın son maçlardaki iyi performansı sonrasında ibrenin Alpaslan'dan yana olduğu öğrenildi.
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