Göztepe ligde kalacak

Tamer Tuna, “İlk yarı planımız tuttu. Golden sonra denge değişti. Son 8 maçı ligin lideri olarak tamamlayıp ligde kalacağız” dedi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ligde kalacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı hoca, "27 puanda kaldık. 8 maç kalacak aradan sonra. O 20 günü çok iyi değerlendirmek zorundayız. Son 8 maçın 5'ini içerde oynayacağız. Bu bölümü ligin lideri olarak tamamlayabiliriz. Ve ligde kalan bir Göztepe olacak. Buna inanıyoruz. Bugün de ikinci bölgede Beşiktaş'a baskı yaparak bu alanı çok iyi kapattık. Başta plan iyi gitti. İkinci yarıda golle birlikte denge değişti ve kaybettik" dedi