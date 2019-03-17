17 Mart 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Göztepe ligde kalacak
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Tamer Tuna, “İlk yarı planımız tuttu. Golden sonra denge değişti. Son 8 maçı ligin lideri olarak tamamlayıp ligde kalacağız” dedi
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ligde kalacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı hoca, "27 puanda kaldık. 8 maç kalacak aradan sonra. O 20 günü çok iyi değerlendirmek zorundayız. Son 8 maçın 5'ini içerde oynayacağız. Bu bölümü ligin lideri olarak tamamlayabiliriz. Ve ligde kalan bir Göztepe olacak. Buna inanıyoruz. Bugün de ikinci bölgede Beşiktaş'a baskı yaparak bu alanı çok iyi kapattık. Başta plan iyi gitti. İkinci yarıda golle birlikte denge değişti ve kaybettik" dedi
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!