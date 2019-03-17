17 Mart 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , dün 'a 1-0 yenilerek üst üste 5. maçını da kazanamadı.

mağlubiyetiyle bu sezon 15. kez sahadan puansız ayrılan , 26. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamladı. Ligde son galibiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Üst üste 2. maçında gol sevinci yaşayamayan temsilcisi, bu sezon 11. kez bir müsabakada gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip son 5 deplasmanda maçında sadece 1 puan alabildi.

Son 2 sezonda 'da çıktığı 9 maçta puan alamayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

İlk rakip Akhisarspor

Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki Akhisarspor'la kritik bir maça çıkacak Göztepe, 28. haftada 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, (D), , Demir Grup Sivasspor, (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe ligde kalacak Göztepe ligde kalacak
Kartal Burak Yılmaz'la kanatlandı Kartal Burak Yılmaz'la kanatlandı
Göztepe’den gözdağı Göztepe’den gözdağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör