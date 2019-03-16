16 Mart 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’den gözdağı

Göztepe’den gözdağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Genç çalıştırıcı, ’ı ’de 2-0’la devirdiklerini hatırlatıp, “Beşiktaş’a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. gibi oynayacağız” diye iddialı konuştu

'de geçen hafta evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan bugün, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Hafta boyunca yönetimin tesislerde üs kurup takıma moral ve motivasyon desteği verdiği sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör da çok iddialı. Beşiktaş deplasmanına zafer parolasıyla gideceklerini belirten Tamer Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" sözleriyle sarıkırmızılı camiaya galibiyet sözü verdi. Sezonun ilk yarısında güçlü rakiplerini Jerome ve Reis'in golleriyle yendiklerini hatırlatan genç çalıştırıcı, Vodafone Park'ta da yine kazanan taraf olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. ekibinde sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan Kesgin yok. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.

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