Göztepe'de Tamer Tuna iddialı!

Geçen yıl “Aklı Beşiktaş’ta” tartışmalarıyla gündem olan genç hoca, “Beşiktaş’ı yenecek gücümüz var. Armamızın büyüklüğünü herkes görecek” diye konuştu.

Süper Lig'de cumartesi günü Dolmabahçe'de Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak ateş hattındaki Göztepe, kritik maça iddialı hazırlanırken, gözler özellikle Tamer Tuna'da olacak. Geçen sezon İstanbul'da 5-1 kaybedilen maç öncesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sarıkırmızılılarda oynayan Demba Ba'yla ilgili konuşmalarına kayıtsız kaldığı iddiasıyla, yönetimle arası açılan ve sezon sonu takımdan ayrılan Tuna'nın takımı zafer için motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Genç çalıştırıcının, güçlü rakiplerini analiz etmek yoğun mesai harcadığı bildirildi.



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Daha önce Beşiktaş'ta futbolcu ve antrenör olarak görev yapıp şampiyonluklar yaşayan ve sarı-kırmızılı camia tarafından o dönemde, "Aklı Beşiktaş'ta" vurgusuyla eleştirilen genç hocanın, takımla yaptığı görüşmelerde, "Göztepe gibi oynayacağız. Taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var. Armamızın büyüklüğünü herkes görecek" dediği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimin de takımı motive etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği vurgulandı. Kurmayların Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takıma destek olduğu öğrenildi.



İKİ EGE EKİBİNİ KORKUTAN İSTATİSTİK



Ege ekipleri Göztepe ve Akhisarspor düşme hattından kurtulamazken, Avrupa'daki takımların sezon sonu lig sıralamalarını mevcut kazanma oranları ve istatistiki verilerine göre hesaplayan Euro Clup Index (Avrupa Kulüp Endeksi) internet sitesi korkutan bir tahminde bulundu. Siteye göre; Göztepe, 38 puan ve Bursa'nın ikili averajla gerisinde 16. sırada kalıp küme düşecek. Akhisar, sezonu 32 puanla 17. tamamlarken, veda edecek 3. takım ise 31 puanla Erzurum olacak.