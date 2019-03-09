Tamer Tuna: "Yerimiz burası değil"
Ateş hattındaki Göztepe’de Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi, “Yerimiz burası değil. Kenetlenerek yeniden yükseleceğiz” dedi
Konya'yla 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen Göztepe, yarın evindeki K.Paşa maçına odaklandı, gözünü de alttaki rakiplerine çevirdi. 27 puanlı 15. sıradaki Bursa, 30 puanlı 12. A.Gücü, 28 puanlı 14. F.Bahçe de lider Başakşehir deplasmanında ter dökecek.
KENETLENECEĞİZ
Yine 28 puana sahip 13. Rizespor ise 10 maçtır yenilmeyen Kayseri'yi ağırlayacak. Tamer Tuna, kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye iddialı konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!