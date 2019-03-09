Tamer Tuna: "Yerimiz burası değil"

Ateş hattındaki Göztepe’de Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi, “Yerimiz burası değil. Kenetlenerek yeniden yükseleceğiz” dedi

Konya'yla 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen Göztepe, yarın evindeki K.Paşa maçına odaklandı, gözünü de alttaki rakiplerine çevirdi. 27 puanlı 15. sıradaki Bursa, 30 puanlı 12. A.Gücü, 28 puanlı 14. F.Bahçe de lider Başakşehir deplasmanında ter dökecek.

KENETLENECEĞİZ

Yine 28 puana sahip 13. Rizespor ise 10 maçtır yenilmeyen Kayseri'yi ağırlayacak. Tamer Tuna, kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye iddialı konuştu.