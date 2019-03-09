09 Mart 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Tamer Tuna: "Yerimiz burası değil"

Tamer Tuna: Yerimiz burası değil
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Ateş hattındaki ’de , maçı öncesi, “Yerimiz burası değil. Kenetlenerek yeniden yükseleceğiz” dedi

'yla 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen , yarın evindeki K.Paşa maçına odaklandı, gözünü de alttaki rakiplerine çevirdi. 27 puanlı 15. sıradaki , 30 puanlı 12. A.Gücü, 28 puanlı 14. F.Bahçe de lider deplasmanında ter dökecek.

KENETLENECEĞİZ

Yine 28 puana sahip 13. Rizespor ise 10 maçtır yenilmeyen Kayseri'yi ağırlayacak. , kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye iddialı konuştu.

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