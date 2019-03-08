08 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
SIRALAMAYI DEĞİŞTİRECEK BİR TAKIMIZ
Tamer Tuna, lige verilecek araya kadar oynayacakları Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından maksimum puanı almak istediklerini vurguladı. Genç teknik adam, "Alacağınız 8-9 puan sizi Avrupa kupaları için iddialı bir konuma getirebiliyor, şu anda da böyle bir fark var. Birbirlerine rakip olan takımların kendi aralarında yapacağı maçlarda kaybedeceği puanlarla üstteki sıralamaların çok değişeceğini biliyorum. Biz o sıraları değiştirecek bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.
Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik skorla alırken, 60 yıldır galibiyet sevinci yaşayamadı. Oynadığı 5 maçı da kaybetti.
Tamer Tuna: "Kasımpaşa maçı final"
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Göztepe’nin genç çalıştırıcısı, “Kasımpaşa’yı yenersek kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz” diye iddialı konuştu.
Süper Lig'de son 10 haftaya küme düşme hattında giren Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, önlerindeki kritik 10 haftalık süreçte her maçın ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Kasımpaşa maçının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Tuna, "Kasımpaşa'yı yenersek kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz" dedi.
SIRALAMAYI DEĞİŞTİRECEK BİR TAKIMIZ
Tamer Tuna, lige verilecek araya kadar oynayacakları Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından maksimum puanı almak istediklerini vurguladı. Genç teknik adam, "Alacağınız 8-9 puan sizi Avrupa kupaları için iddialı bir konuma getirebiliyor, şu anda da böyle bir fark var. Birbirlerine rakip olan takımların kendi aralarında yapacağı maçlarda kaybedeceği puanlarla üstteki sıralamaların çok değişeceğini biliyorum. Biz o sıraları değiştirecek bir takımız. İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.
Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik skorla alırken, 60 yıldır galibiyet sevinci yaşayamadı. Oynadığı 5 maçı da kaybetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!