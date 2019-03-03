03 Mart 2019, Pazar
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Göztepe'den hakem tepkisi
Giriş Tarihi: 03.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.
Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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