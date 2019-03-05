05 Mart 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe ateşe düştü

Göztepe ateşe düştü
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'dan 1-1'lik beraberlikle dönen , ilk kez düşme hattına kadar geriledi.

Sarı-kırmızılılar ve 'nin haftayı kayıpsız geçmesinin ardından tehlikeli bölgeye adım attı. Göz-Göz, kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesini kazanmak için kenetlendi.
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