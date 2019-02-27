Tamer Tuna: "Bugün sahadan kazanarak ayrıldık"
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor’a kaybederek turnuvaya veda eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık” dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, "Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir. Bugün de öyle bir maç izledik. Bu heyecanı tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Takımıma karşı güvenimi hissettim. Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Bugün için önemli olan hem bu geri dönüşü sağlamak hem de taraftarın coşkusuna uygun bir takım olabilmekti. Daha iyi olacağımıza dair bu maçta iyi sinyaller verdi. İlk yarıda çok aradık ve istedik ancak pozisyon üretemedik. Sonrasında turu getirecek pozisyonlar da ürettik ancak olmadı. Bugün buradan kaybeden değil, birçok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı