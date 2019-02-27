28 Şubat 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Tamer Tuna: "Bugün sahadan kazanarak ayrıldık"

Tamer Tuna: Bugün sahadan kazanarak ayrıldık
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur ’a kaybederek turnuvaya veda eden ’de Teknik Direktör , “Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, "Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir. Bugün de öyle bir maç izledik. Bu heyecanı tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Takımıma karşı güvenimi hissettim. Evkur 'u tebrik ediyorum. Bugün için önemli olan hem bu geri dönüşü sağlamak hem de taraftarın coşkusuna uygun bir takım olabilmekti. Daha iyi olacağımıza dair bu maçta iyi sinyaller verdi. İlk yarıda çok aradık ve istedik ancak pozisyon üretemedik. Sonrasında turu getirecek pozisyonlar da ürettik ancak olmadı. Bugün buradan kaybeden değil, birçok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık" diye konuştu.

Göztepe 3-5 Evkur Yeni Malatyaspor | Maç Özeti
Göztepe 3-5 Yeni Malatyaspor | Penaltılar

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