26 Şubat 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Yeniden Tamer Tuna

Yeniden Tamer Tuna
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.02.2019

Trabzon yenilgisi sonrası ’le vedalaşan ekibi, ’yla anlaştı. Genç çalıştırıcının, bugün imzayı atıp, yarın kupadaki maçında sahaya çıkması bekleniyor

Göztepe, kırgın olarak yollarını ayırdığı eski çalıştırıcısı 'yı kurtarıcı olarak yeniden göreve getirme kararı aldı. Geçen sezon devre arasında Başkan 'in sözleşme uzatma teklifini, "Sezon sonu görüşelim" diyerek geri çevirip yönetimin tepkisini çekti. 42 yaşındaki Tuna'nın geçen sezon ikinci yarıda deplasmanda 5-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası Başkan Sepil'le arası açılırken, Sepil'in, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" sözü uzun süre gündemde kaldı. GENÇ çalıştırıcı, 14 yıl sonra 'e dönen Göztepe'de ilk yılında takımı 49 puanla 6. yaparken, lig biter bitmez yollar ayrılıp aynı gün göreve getirildi. Bu gelişmeler üzerine Tuna'nın, "Başkan benimle görüşmeye dahi gelmedi, bu etik olmadı. Buradan kırgın ayrılıyorum" sözleri de hafızalara kazındı. Beşiktaş'la olan ilişkileri, geçen sezon tartışma yaratan Tamer Tuna, "Beşiktaş'a gitmek istiyor" yorumlarına, "Aklım da kalbim de hep Göztepe'de" diye karşılık vermişti.

TARAFTARLAR KARARSIZ KALDI

Yeniden Tamer Tuna ile anlaşılmasıyla özellikle sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar yeniden göreve getirilecek olmasını eleştirirken, geçen sezon rüştünü ispatladığını savunan futbolseverler ise doğru karar verildiğini savundu.

GÖZ-GÖZ'DE BU SEZON 3. TEKNİK DİREKTÖR

Tamer Tuna'yla yolları ayırdıktan sonra sezona Bayram Bektaş'la başlayan Göztepe, geçen sezonu mumla aradı. Bektaş'ı alınan kötü sonuçların ardından 15. hafta sonunda gönderen sarı- kırmızılı yönetim, tecrübeli isim 'le de çıkış yakalayamadı. Göz- Göz, Özdeş yönetiminde 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle, ateş hattında 24 puanlı 'nın 1 puan üstünde 14. sırada düşme korkusu yaşamaya başladı.

SİVASSPOR'DA 11. HAFTADA İSTİFA ETTİ

Göztepe'den ayrıldıktan sonra sezon başında Sivasspor'un yolunu tutan Tamer Tuna, kırmızı-beyazlılarla 11 maça çıktı. Sivasspor'la 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan 42 yaşındaki teknik adam, 5 Kasım 2018'de Sivas'ta 0-0 biten Konyaspor maçı sonrasında görevinden istifa etti.

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