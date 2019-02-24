24 Şubat 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi

Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

ile yollarını ayıran , eski teknik direktörü ’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

yeni teknik adamını buldu. mağlubiyetinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda kurmaylar, geçen sezon takımı çalıştıran ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Aksilik yaşanmaması durumunda Tuna'nın önümüzdeki günlerde kendisini ikinci kez Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'nın kapısından dönmüştü

Geçtiğimiz sezon başında Göztepe'ye gelen Tamer Tuna, takımının başında başarılı bir grafik çizmişti. Tuna'nın Göztepe'si sezonu 49 puanla 6. basamakta tamamlarken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti. Sezon sonunda Tuna ile Göztepe'nin yolları ayrılırken, deneyimli teknik adam sezona Demir Grup Sivasspor'da başladı. Tamer Tuna'nın adı geçtiğimiz günlerde ile de anılmıştı.

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